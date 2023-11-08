DÖNERİ BEĞENMEYİP HESAP ÖDEMEYEN KAYMAKAMA SORUŞTURMA  

ARTVİN'inYusufeliilçesinde, restoranda yediği döner ve tatlıyı beğenmeyip, hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında, İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Restorandaki o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Kasım'da, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Yanındaki 2 misafiriyle restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner, ardından da sütlaç siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte dönerleri, ardından da tatlı yiyerek çay içen Kaymakam Meral, masadan kalkarak kasaya yöneldi. Kasada duran işletme sahibi Ferhat Kodat'a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restorandan ayrıldı. Restoranda yaşanan bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı, yaşananlara ilişkin sosyal medyadan yapılan tepki paylaşımları üzerine harekete geçerek, soruşturma başlattı. Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı" denildi.