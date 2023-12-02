Karaya oturan gemide hasar tespit ve onarım çalışması başlatıldı

ARTVİN'inHopa ilçesi açıklarında, fırtınada karaya oturan kuru yük gemisinin çıkarılması için İstanbul'dan gelen uzman ekip, dalgıçlarla dipte onarım ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Taşınma süreci ilçede merak edilen gemideki çalışmaları, bölge halkı sahilden ilgiyle izledi.

Doğu Karadeniz'de, 27 Kasım'da Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait Palau bandıralı 'FR Pearl' adlı kuru yük gemisi, Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönerken, fırtına nedeniyle Hopa açıklarına demirledi. Şiddetini artıran fırtınada sürüklenen gemi, liman yakınlarında sahilde karaya oturdu. Alt kısmında hasar alan gemide mahsur kalan 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere toplam 13 mürettebat; AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis ve itfaiye ekipleri tarafından gemiyle kara arasında kurulan makaralı çelik halat sistemiyle kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan gemi personeli, güvenli alana alınıp, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrolden geçirildi.

ONARIM VE İNCELEME

Bulunduğu kıyıda alt kısmında ağır hasar alan geminin kurtarılması için İstanbul'dan ilçeye gelen uzman ekip, çalışmalarına başladı. İki kurtarma seçeneği üzerinde durulan gemide özel ekip, dalgıçlarla dipte onarım, inceleme ve hasar tespitlerinde bulunuyor. İncelemelerin sürdüğü gemi için iki alternatif üzerinde duruluyor. Geminin, hasarlı kısmı tamir edilip, römorkörlerle güvenli bölgeye çekilmesi düşünülüyor. Eğer onarım yapılamazsa, geminin kıyıda parçalara ayrılması planlanıyor. Uzun süreceği belirtilen gemi kurtarma operasyona, gemi tabanındaki çalışmaların tamamlanmasıyla başlanacak.

ÇALIŞMALAR İLGİ ÇEKTİ

Taşınma süreci ilçede merak konusu olan gemideki çalışmaları bölge halkı da sahilden ilgiyle izledi. Sahilde oturan kimi vatandaşlar dakikalarca gemiyi incelerken, kimi ise bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Çalışmaları eşiyle takip eden Özkan Kaya, "Çok büyük bir felaket yaşandı. Ben 10 yıldır burada yaşıyorum, böyle bir dalga görmedim. Böyle bir geminin kara vurmasıyla ilk defa karşılaşıyoruz. Gemi burada kalsa iyiydi. Şimdi de ekipler çalışma başlattılar. Herkes ilgiyle izliyor. Hatta gemiyi görmek için Artvin merkezden gelen arkadaşlarımız da oldu. Herkes merakla olan biten izliyor" diye konuştu.

Sahilde yürüyüş yaparken gemiyi dikkatle inceleyen Sinan Sönmez, "Çok üzücü bir durum. Bu gemiye o kadar masraf yapılacak. Biz de burada 'Bu aşamaya acaba nasıl gelindi?' diye inceliyoruz. 'Acaba bu durum önlenebilir miydi?' diye düşünüyoruz. Burada incelemeler yapılıyor. Bu gemi buradan yürür ama çok zor olacak. Hem maddi hem manevi çok masrafı olacak. Her zaman olan bir olay değil, insanlar da merak ederek gelip burada izliyor" dedi.

İlçede yaşayan Metin Çavuş da "Hava şartları çok kötüydü. Hatta bir batma tehlikesi geçirdi. Biz de burada izliyoruz. Kurtarılma sürecine bakacağız. Acaba burada neler yapacaklar? Ekipler teçhizatlarını getirmiş. Burada incelemece sürüyor. Herhalde alt kısımda hasar var" diye konuştu.