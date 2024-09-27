Temel kazısı sırasında yandaki market yıkıldı: 1 yaralı (2)

Artvin’de, temel kazısı sırasında yıkılan marketin enkazında kalan kişinin Ziya Tatar (91) olduğu belirlendi. Hastanede tedavisi süren Tatar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.