Temel kazısı sırasında yandaki market yıkıldı: 1 yaralı (2)
KİMLİĞİBELLİ OLDUArtvin'de, temel kazısı sırasında yıkılan marketin enkazında kalan kişinin Ziya Tatar (91) olduğu belirlendi.
KİMLİĞİBELLİ OLDU
Artvin’de, temel kazısı sırasında yıkılan marketin enkazında kalan kişinin Ziya Tatar (91) olduğu belirlendi. Hastanede tedavisi süren Tatar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mehmet Can PEÇE/Kemalpaşa (Artvin),
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