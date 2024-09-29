Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali'nde boğa güreşleri heyecanı

        ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde 65 boğa arenada güreşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:32 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali'nde boğa güreşleri heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali’nin son gününde 65 boğa arenada güreşti. Güreşlerde 350 bin liralık ödül dağıtıldı.

        Ardanuç ilçesinde birlik ve beraberliği sağlamak adına bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Cuma günü başlayan festivalde, pehlivanlar arenadaki güreşlerde mücadele etti. Geleneksel müzikler ve halk oyunları ile devam eden festivalin son gününde ise 65 boğa arenada karşı karşıya geldi. Katılımcıların heyecanla takip ettiği boğa güreşlerinde 350 bin liralık ödül dağıtıldı. Hafta sonunu geçirmek için festivale gelenler, eğlenerek güzel havanın keyfini çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Artvin'de yıkılan binanın altında kalmaktan kurtulan 93 yaşındaki Tatar yaş...
        Artvin'de yıkılan binanın altında kalmaktan kurtulan 93 yaşındaki Tatar yaş...
        Artvin'de "3. Ardanuç Kültür Sanat Festivali" başladı
        Artvin'de "3. Ardanuç Kültür Sanat Festivali" başladı
        Temel kazısı sırasında yandaki market yıkıldı: 1 yaralı (2)
        Temel kazısı sırasında yandaki market yıkıldı: 1 yaralı (2)
        Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Temel kazısı sırasında yandaki market yıkıldı: 1 yaralı
        Temel kazısı sırasında yandaki market yıkıldı: 1 yaralı
        Artvin'de köylüler bozulan yollarını imece usulü düzeltti
        Artvin'de köylüler bozulan yollarını imece usulü düzeltti