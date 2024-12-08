Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)-Yeniden

ARTVİN'in Arhavi ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan toprak kütlesi Kıyıcık Tüneli çıkışına dolarken, kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye yeni heyelan riski devam ederken, toprak altında araç kalıp kalmadığı araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.30 sıralarında Arhavi ilçesi Güngören mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak akan toprak kütlesi, Kıyıcık Tüneli çıkışına doldu. Yaklaşık 250 metrekarelik alanda etkili olan toprak kayması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda AFAD, AKUT, jandarma, Karayolları ve sağlık ekibi sevk edildi.