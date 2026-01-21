Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

        Artvin'de haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 20:25 Güncelleme: 21.01.2026 - 20:25
        Artvin'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
        Artvin'de haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan bazı kişilerin A.K. idaresindeki tır ile Gürcistan'a kaçacağı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce, Sarp Sınır Kapısı gümrük sahasında yapılan aramada, tırın dorse kısmında saklanan 3 kişi tespit edildi.

        Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan M.A, B.Ö. ile C.C. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili tır şoförünün aralarında bulunduğu 4 kişi daha yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Hopa Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.









