Artvin'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İsmail Şimşek idaresindeki 53 HG 423 plakalı kamyonet, Adakale Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile Yusuf Yüksel yaralandı. Ardanuç Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılardan İsmail Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

