Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Artvin'in Ardanuç ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:57 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Ardanuç ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İsmail Şimşek idaresindeki 53 HG 423 plakalı kamyonet, Adakale Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Kazada araç sürücüsü ile Yusuf Yüksel yaralandı.

        Ardanuç Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılardan İsmail Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Artvin'de kar nedeniyle 130 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Artvin'de kar nedeniyle 130 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Artvin'de yoğun kar yağışına rağmen elektrik dağıtım şirketi çalışanları ke...
        Artvin'de yoğun kar yağışına rağmen elektrik dağıtım şirketi çalışanları ke...
        Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Kalbi duran yaralı için doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
        Kalbi duran yaralı için doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
        Yanan aracın içinde ölü bulunan genç müteahhit son yolculuğuna uğurlandı
        Yanan aracın içinde ölü bulunan genç müteahhit son yolculuğuna uğurlandı
        Artvin'de cesur bekçi köpeği 6 kurda meydan okudu
        Artvin'de cesur bekçi köpeği 6 kurda meydan okudu