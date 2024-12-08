Artvin’inArhavi ilçesinde heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Karadeniz Sahil Yolu, tek şeritli ulaşıma açıldı. Ekiplerin iş makineleri destekli yaklaşık 6 saatlik çalışmalarıyla toprak ve taş yığınları kaldırılan kara yolunun sahil kısmında trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.