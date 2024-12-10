Karadeniz Sahil Yolu'nda kapalı şeritte heyelan temizliği (2)
YAMAÇTATOPRAK KAYMASI KAMERADAArtvin'in Arhavi ilçesinde toprak altında kalan otomobilde 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası ciddi hasar gören Karadeniz Sahil Yolu'nda, yol açma çalışmaları devam ederken, bölgedeki yamaçta ara ara toprak kaymaları yaşanıyor.
YAMAÇTATOPRAK KAYMASI KAMERADA
Artvin'in Arhavi ilçesinde toprak altında kalan otomobilde 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası ciddi hasar gören Karadeniz Sahil Yolu'nda, yol açma çalışmaları devam ederken, bölgedeki yamaçta ara ara toprak kaymaları yaşanıyor. Yamaçlardaki toprak kaymaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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