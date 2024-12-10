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        Karadeniz Sahil Yolu'nda kapalı şeritte heyelan temizliği (2)

        YAMAÇTATOPRAK KAYMASI KAMERADAArtvin'in Arhavi ilçesinde toprak altında kalan otomobilde 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası ciddi hasar gören Karadeniz Sahil Yolu'nda, yol açma çalışmaları devam ederken, bölgedeki yamaçta ara ara toprak kaymaları yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:10
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        Karadeniz Sahil Yolu'nda kapalı şeritte heyelan temizliği (2)
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        YAMAÇTATOPRAK KAYMASI KAMERADA

        Artvin'in Arhavi ilçesinde toprak altında kalan otomobilde 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası ciddi hasar gören Karadeniz Sahil Yolu'nda, yol açma çalışmaları devam ederken, bölgedeki yamaçta ara ara toprak kaymaları yaşanıyor. Yamaçlardaki toprak kaymaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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