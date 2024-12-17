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        Yusufeli'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

        ARTVİN'de Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri, yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:09
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        Yusufeli'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
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        ARTVİN'de Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede yaşam olumsuz etkilenirken, çocuklar, evlerinin önünde kar topu oynayıp, kayak pistine dönüşen dik yamaçlarda eğlendi.

        Doğu Karadeniz’de soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerse yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle bölgede okullar tatil edilirken, bazı köy ve mahalle yolları da ulaşıma kapandı. Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanarak enerji üretimine başlayan Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri de yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede, çocukları kar topu oynayıp, mahalle arasındaki dik yamaçlarda poşetlerle kayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinde kara gömülü kalan araçlarını temizleyebilmek için yoğun çaba harcadı.

        'CİDDİ BİR KAR YAĞIŞI VAR'

        Hüseyin Kurt, kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, “Ciddi bir kar yağışı var. Bugün temizlemezsek yarın 1 metreden daha fazla olur. İnşallah bu karın faydası olur. Barajın dolmasına sebep olur. Sel olmaz inşallah. Toprak dinlene dinlene suyu emecektir. Yağmur yağmasından ziyade karın yağması daha iyi oldu” dedi.

        Aracını kar yığınından çıkaran Yaşar Koçoğlu ise "İşe gideceğim. Yusufeli merkeze dönmeye çalışıyorum. Allah izin verirse gideceğim. Geçen kar yağdığında gidebilmiştim” diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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