Yusufeli'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

ARTVİN'de Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede yaşam olumsuz etkilenirken, çocuklar, evlerinin önünde kar topu oynayıp, kayak pistine dönüşen dik yamaçlarda eğlendi.

Doğu Karadeniz’de soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerse yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle bölgede okullar tatil edilirken, bazı köy ve mahalle yolları da ulaşıma kapandı. Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanarak enerji üretimine başlayan Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri de yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede, çocukları kar topu oynayıp, mahalle arasındaki dik yamaçlarda poşetlerle kayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinde kara gömülü kalan araçlarını temizleyebilmek için yoğun çaba harcadı.