Riskli kayalara itfaiyeden 'yapay heyelan'lı müdahale

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde artan heyelan kaynaklı taş ve kaya düşmelerine karşı bazı köylere ulaşım sağlanan yol güzergahlarındaki dik yamaçlara tazyikli su sıkan itfaiye ekipleri, oluşturdukları yapay heyelanla, riskli kayaları kontrollü olarak düşürüyor.

Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar özellikle kara yollarının geçtiği sarp yamaçlarda heyelan ve kaya düşmelerine neden oluyor. Heyelanların son yıllarda arttığı Artvin'de yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaların kara yoluna akması, sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor. Kaya düşmelerine karşı endüstriyel dağcılar, yamaçta askıda olan riski kayaları temizlerken, çelik örgü serilen bölgelerde de önlemler arttırılıyor. Önlemlerin artırıldığı Yusufeli ilçesinde bazı köylere ulaşım sağlanan yol güzergahlarındaki dik yamaçlara tazyikli su sıkan itfaiye ekipleri, oluşturdukları yapay heyelanla, riskli kayaları kontrollü olarak düşürüyor. Düşürülen kayalar daha sonra iş makineleriyle yoldan temizleniyor.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yusufeli Belediyesi İtfaiye Çavuşu Yüksel Korucu, "Bölgemizde oluşan yoğun heyelanlar nedeniyle vatandaş ve şoförlerimizin daha güvenli seyahat etmeleri için yapay heyelan oluşturup, taşları kontrollü şekilde düşürüyoruz. Tehlikeli alanlarda bu tür çalışmalarımız sürecek" dedi.

MAKİNE PARKI GÜÇLENDİRİLECEK

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de bölgede makine parkının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Her kar ve yağmurun yağmasının ardından tüm kent yöneticileri ve kurumlarımız büyük bir endişe yaşıyorlar. Çünkü kar ve yağmur yağışının ardından bir heyelana, doğal afete maruz kalıyoruz. Yapılan bu çelik tel örgünün yanında, dağcılarımız tarafından kayaların aşağı atılması, tehlikenin güzergahlardan uzaklaştırılması noktasındaki çabaların yanında esas olarak bizim yapmamız gereken makine parkımızın bu coğrafyaya uygun bir şekilde güçlendirilmesi. Yetkili kurumlar ile görüşerek, buranın makine parkının tüm kurumlar tarafından en üst düzeye çıkarılması gerekmektedir. Aksi takdirde yetişmek mümkün olmamaktadır. Bu konular ile ilgili görüşmeler yapıp, çalışmalarımızı güçlendireceğiz" diye konuştu.