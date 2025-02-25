Ahırın çatısı çöktü; 50 küçükbaş öldü

Hopa ilçesinde gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan hayvanlar, enkaz altında kaldı. Ahır sahibinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, enkaza güçlükle ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. İlk incelemede, 50 küçükbaşın öldüğü tespit edildi. Diğer hayvanların kurtarıldığı bildirildi.

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