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        Ahırın çatısı çöktü; 50 küçükbaş öldü

        ARTVİN'in Hopa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Hüsnü Gümüşkaya'ya ait ahırın çatısı çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:45
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        Ahırın çatısı çöktü; 50 küçükbaş öldü
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        ARTVİN'in Hopa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Hüsnü Gümüşkaya'ya ait ahırın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 700 küçükbaştan 50'si öldü, diğerleri kurtarıldı.

        Hopa ilçesinde gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan hayvanlar, enkaz altında kaldı. Ahır sahibinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, enkaza güçlükle ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. İlk incelemede, 50 küçükbaşın öldüğü tespit edildi. Diğer hayvanların kurtarıldığı bildirildi.

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