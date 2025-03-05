Artvin'de dolmuş, TIR'a çarptı; 12 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Hopa- Borçka kara yolunda meydana geldi. Hopa’dan Borçka yönüne giden Y.K. idaresindeki 08 D 5020 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında park halindeki 08 ABP 684 TIR’a arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü dahil, 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından dolmuştan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

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