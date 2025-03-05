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        Artvin'de dolmuş, TIR'a çarptı; 12 yaralı

        ARTVİN'in Hopa ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:50
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        Artvin'de dolmuş, TIR'a çarptı; 12 yaralı
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        ARTVİN’in Hopa ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün park halindeki TIR’a arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Hopa- Borçka kara yolunda meydana geldi. Hopa’dan Borçka yönüne giden Y.K. idaresindeki 08 D 5020 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında park halindeki 08 ABP 684 TIR’a arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü dahil, 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından dolmuştan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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