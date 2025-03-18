Artvin'de heyelan; ahşap ev çatısının üzerine devrildi

Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak’ta karların erimesi sonrası heyelan oldu. Yamaçtan akan taş, toprak ve çamur, ahşap evi yerinden söküp, sürükleyip devirdi. Yapı bütünlüğü bozulmayan ahşap ev çatısı üzerine düşerken, toprak ve kaya parçaları mahalleden geçen dereyi tıkadı. Heyelanda çok sayıda ev hasar gördü. İhbar üzerine adrese AFAD, İtfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, dere yatağında hafriyat temizleme çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.