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        Artvin'de heyelan; ahşap ev çatısının üzerine devrildi

        ARTVİN'de Çamlık Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yamaçtaki ahşap ev, yapı bütünlüğü bozulmadan çatısının üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:40
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        Artvin'de heyelan; ahşap ev çatısının üzerine devrildi
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        ARTVİN’de Çamlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda yamaçtaki ahşap ev, yapı bütünlüğü bozulmadan çatısının üzerine devrildi.

        Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak’ta karların erimesi sonrası heyelan oldu. Yamaçtan akan taş, toprak ve çamur, ahşap evi yerinden söküp, sürükleyip devirdi. Yapı bütünlüğü bozulmayan ahşap ev çatısı üzerine düşerken, toprak ve kaya parçaları mahalleden geçen dereyi tıkadı. Heyelanda çok sayıda ev hasar gördü. İhbar üzerine adrese AFAD, İtfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, dere yatağında hafriyat temizleme çalışması başlattı.

        Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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