Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de uçuruma yuvarlanan cipteki karı- kocayı ölüm ayırdı

        ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde kontrolden çıkan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye ışık hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de uçuruma yuvarlanan cipteki karı- kocayı ölüm ayırdı
        ABONE OL

        ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde kontrolden çıkan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye ışık hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güleş köyünde meydana geldi. Bayram ziyaretinden dönen Talip Işık yönetimindeki 53 DV 063 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten takla atan cipteki sürücü ile eşi Hüsniye Işık ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Hüsniye Işık’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Talip Işık ise Ardanuç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüsniye Işık’ın cenazesi, savcılık incelemesi ardından morga kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"

        Benzer Haberler

        Artvin'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Artvin'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı
        TIR şoförlerinin bayram mesaisi
        TIR şoförlerinin bayram mesaisi
        Artvin Valisi Ergün'den bayram ziyareti
        Artvin Valisi Ergün'den bayram ziyareti
        Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye 6,6 milyar liralık katkı
        Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye 6,6 milyar liralık katkı
        Artvin'de bayram tatili tedbirleri artırıldı
        Artvin'de bayram tatili tedbirleri artırıldı