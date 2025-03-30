Artvin'de uçuruma yuvarlanan cipteki karı- kocayı ölüm ayırdı
ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde kontrolden çıkan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye ışık hayatını kaybetti.
ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde kontrolden çıkan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye ışık hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güleş köyünde meydana geldi. Bayram ziyaretinden dönen Talip Işık yönetimindeki 53 DV 063 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten takla atan cipteki sürücü ile eşi Hüsniye Işık ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Hüsniye Işık’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Talip Işık ise Ardanuç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüsniye Işık’ın cenazesi, savcılık incelemesi ardından morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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