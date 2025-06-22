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        Yusufeli'de asırlık dut pekmezi geleneği yaşatılıyor

        ARTVİN'inYusufeli ilçesinde kendine has aroması ve faydalarıyla bilinen dut pekmezi, yüzyıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:15
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        Yusufeli'de asırlık dut pekmezi geleneği yaşatılıyor
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        ARTVİN'inYusufeli ilçesinde kendine has aroması ve faydalarıyla bilinen dut pekmezi, yüzyıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Yöre halkı, dut mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçelerinden topladıkları dutları pekmeze dönüştürüyor.

        Yusufeli ilçesinin köylerinde yaşayanlar, sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek olgunlaşan dutları toplamak için ağaçların yüksek dallarına tırmanıyor. Dalları sallayarak yere düşen dutlar toplanıyor, kazanlarda kaynatılarak posası ayrılıyor. Elde edilen dut suyu yaklaşık 5 saat boyunca kaynatılarak yoğun kıvamlı pekmeze dönüştürülüyor. Köylüler, 1 kova duttan 1 kilo pekmez elde ederek kilosunu 400 TL'den satışa sunuyor. Dut pekmezi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşteriler tarafından ilgi görüyor.

        'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI TARTIŞIR'

        Dut pekmezi üreticisi Recep Araz, sürecin zorluğuna dikkat çekerek, "10-15 metre yükseklikteki ağaçların üzerine çıkarak dalları sallıyoruz. Asıl meşakkatli kısım ise dutların pekmeze dönüştüğü kısım. Yaklaşık 5 saat kaynatılıyor, ardından presleniyor ve tekrar kaynatılıyor. Satıyoruz ama karşılığında aldığımız para emeğimizi karşılıyor mu; orası tartışılır" dedi.

        'TADINA HAYRAN KALDIK'

        Pekmez almak için İstanbul’dan Yusufeli’ne gelen bir müşteri ise "Yusufeli dutunun meşhur olduğunu duymuştuk, gelip yerinde görmek istedik. Tadına baktık, hayran kaldık. Böyle lezzetli bir pekmez daha önce tatmamıştım. Şiddetle tavsiye ederim" diye konuştu.

        'KİLOSU 400 TL'

        Yöre halkından Halil Demris de "Dutları pişirip, sularını çıkarıyoruz. Çıkan posayı atarak, suyundan pekmez yapıyoruz. 1 kova duttan yaklaşık 1 kilo pekmez çıkıyor. Kilosunu da 400 TL'den satıyoruz. 2 kişinin tüm gününü pekmez yapmaya ayırması lazım. Dalları sallamak zor, onu yapacak kişiyi bulmak daha da zor dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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