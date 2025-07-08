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        Artvin'de Türkiye'nin ilk tasavvuf festivali

        ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Karagöl, Türkiye'nin ilk tasavvuf festivaline ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:50
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        Artvin'de Türkiye'nin ilk tasavvuf festivali
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        ARTVİN’in Şavşat ilçesindeki Karagöl, Türkiye’nin ilk tasavvuf festivaline ev sahipliği yaptı. Uluslararası Tasavvuf Festivali’ne 30’dan fazla ülkeden sanatçı, enstrüman ustası, yazar ve doğa tutkunu bir araya getirdi.

        Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Karagöl’de Sanatopya Gönül Elçileri Derneği tarafından ‘Uluslararası Tasavvuf Festivali’ düzenlendi. Etkinliğe 30 ülkeden sanatçı, enstrüman ustası, yazar ve doğa tutkununu katıldı. 5 gün süren etkinlikte göl kenarına çadır kuran katılıcımlar, temiz doğa içerisinde yoga, nefes egzersizleri ve müzik dinletilerinde keyifli anlar geçirdi.

        ‘BURAYI ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL’

        Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, “Biz duyduk şaşırdık. Böyle bir proje ilk defa karşımıza geldi. Bugün de bu programın içerisindeyiz. Şavşat, dünyada eşi benzeri olmayan doğal güzelliklere sahip bir ilçemiz. Buraları anlatmak mümkün değil. Doğa harikası Karagöl’de eşsiz manzara katılımcılar keyifli anlar geçiriyor. Tefekkür edip dinleniyorlar, güzel vakit geçiriyorlar” dedi.

        Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da “Sanatopya Gönül Elçileri Derneği tarafından bir festival düzenleniyor. Bu festivale dünyanın dört bir yanından 30’a yakın ülkeden katılım var. Her dilden, dinden, renk, inanç grubundan insanlar akın akın Şavşat’a geldiler. Şu an Karagöl’de birlik, kardeşlik, barış içerisinde etkinlikler yapıyorlar. Bu festivalde sigara, alkol içmek yok. Misafirlerimiz dünyanın kalbi Karagöl’de bir araya geldiler” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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