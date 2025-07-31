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        Yusufeli'deki 'nakil bağlar'da üzüm bereketi

        ARTVİN'de Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinde, kök kısmından sökülüp, yeni yerleşim alanına nakledilen ağaçlar, meyveler ve bağlar, yeni ilçenin tarihi ile tarımsal gelişimini şekillendiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:57 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:00
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        Yusufeli'deki 'nakil bağlar'da üzüm bereketi
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        ARTVİN’de Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinde, kök kısmından sökülüp, yeni yerleşim alanına nakledilen ağaçlar, meyveler ve bağlar, yeni ilçenin tarihi ile tarımsal gelişimini şekillendiriyor. Baraj suları altında kalmadan önce kökleriyle yeni ilçeye nakledilen bağlarda bu yıl da üzüm hasat ediliyor. Üretici Mahmut Tüylü, "Geçen yıl 500 kilo civarında üzüm toplamıştık. Bu yıl nasip olursa 2 ton civarında üzüm toplayacağız" dedi.

        Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edilip, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı’nda enerji üretimi sürüyor. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşınırken, 1,5 asrı aşkın tarihinde 7 kez taşınan eski ilçede, kök kısmından sökülüp, yeni ilçeye nakledilen ağaçlar, meyveler, tarım alanları ve bağlar, yeni ilçenin tarihi ile tarımsal gelişimini şekillendiriyor. Baraj suları altında kalan 7 köyden 50 bini aşkın kamyonla nakledilen verimli toprakla oluşturulan alanlarda çiftçiler, tarımsal faaliyetlerine devam ediyor. Hobi bahçelerinin yer aldığı yeni yerleşim alanına nakledilen bağlarda bu yılki üzüm hasat ediliyor. Yöreye özgü baraj kıyısında yetiştirilen ‘turfanda üzümü’, bölgenin yanı sıra Türkiye’nin birçok iline de gönderiliyor.

        ‘YETİŞTİĞİ ANDA TÜKENİYOR’

        Üretici Mahmut Tüylü, bu yıl 2,5 ton üzüm toplamayı hedeflediklerini belirterek, "Burası önceden vadiydi. Devlet burayı taşıma toprakla doldurdu. Eski bahçemdeki üzümleri bu alana getirdik. 2 kilometre yoldan su ve gübre getirdim. Damla sulama sistemi ile bahçemi sulayarak bu duruma getirdim. Yeni ilçedeki bu üzüm bahçesine 300 fidan dikmiştik, şimdi fidan sayısını 700’e çıkardık. Geçen sene 500 kilo civarında üzüm toplamıştık. Bu sene nasip olursa 2-2,5 ton civarında üzüm toplayacağız. İnce işçilik isteyen bir bahçe. Budama yapıyor, otlarını koparıp tekrar kazıyoruz. 2 günde bir sulama yapıyoruz. İlaç döküyoruz. Yusufeli’ye has ‘Turfanda’ dediğimiz bir üzüm türü yetişiyor. Başka yerde bu üzüm türü yok. Çok talep oluyor. Yetiştiği anda da tükeniyor. Kilosu şu an 100-150 TL arasında satılıyor” dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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