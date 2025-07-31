Yusufeli'deki 'nakil bağlar'da üzüm bereketi

ARTVİN’de Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinde, kök kısmından sökülüp, yeni yerleşim alanına nakledilen ağaçlar, meyveler ve bağlar, yeni ilçenin tarihi ile tarımsal gelişimini şekillendiriyor. Baraj suları altında kalmadan önce kökleriyle yeni ilçeye nakledilen bağlarda bu yıl da üzüm hasat ediliyor. Üretici Mahmut Tüylü, "Geçen yıl 500 kilo civarında üzüm toplamıştık. Bu yıl nasip olursa 2 ton civarında üzüm toplayacağız" dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edilip, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı’nda enerji üretimi sürüyor. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşınırken, 1,5 asrı aşkın tarihinde 7 kez taşınan eski ilçede, kök kısmından sökülüp, yeni ilçeye nakledilen ağaçlar, meyveler, tarım alanları ve bağlar, yeni ilçenin tarihi ile tarımsal gelişimini şekillendiriyor. Baraj suları altında kalan 7 köyden 50 bini aşkın kamyonla nakledilen verimli toprakla oluşturulan alanlarda çiftçiler, tarımsal faaliyetlerine devam ediyor. Hobi bahçelerinin yer aldığı yeni yerleşim alanına nakledilen bağlarda bu yılki üzüm hasat ediliyor. Yöreye özgü baraj kıyısında yetiştirilen ‘turfanda üzümü’, bölgenin yanı sıra Türkiye’nin birçok iline de gönderiliyor.