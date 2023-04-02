Artvin'de yamaçtan kayan taşları görerek aracını durduran sürücü heyelandan kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde köy yolunda meydana gelen heyelan, güzergahtaki aracın kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Aşağı Irmaklar köyüne minibüsüyle yolcu götürdükten sonra geri dönen Erdal Gündüz, Anaçlı mevkisinde yamaçtan taşların yola yuvarlandığını fark edince aracını durdurdu.

Saniyeler sonra yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, minibüsün birkaç metre önüne düşerek yolu ulaşıma kapattı.

Aracıyla geri giderek heyelanlı alandan uzaklaşan Gündüz, dikkati sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu.

Heyelan anı minibüsteki araç kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.