Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de 7. Uluslararası Off-Road Yarışları yapıldı

        Artvin'de 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Off-Road Yarışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de 7. Uluslararası Off-Road Yarışları yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Off-Road Yarışları yapıldı.

        Artvin Off-Road Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Irak'tan ekipler katıldı.

        Motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde toplam 35 ekibin mücadele ettiği yarışları, çok sayıda vatandaş izledi.

        Sürücüler, 50 kapıdan oluşan 2 bin 500 metrelik zorlu parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamaya çalıştı.

        Yapay tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan parkurda yarışmacılar zaman zaman zorlu anlar yaşarken, mekanik arıza sebebiyle parkuru tamamlayamayan birçok araç iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

        Arhavi ilçesinden Mehmet Yenigün-Nafi Sarı'nın kullandığı otomobilin etaptaki çukura girerken takla atması paniğe neden oldu.

        S1 kategorisinde Halim Bayrak-İbrahim Arafal, S2 kategorisinde Gürcistan'dan Tamazi İramadze-Avtandi Takidze, S3 kategorisinde Sadık-Hülya Polat çifti, S4 kategorisinde ise baba oğul olarak yarışan Furkan-Gökhan Canbay şampiyon oldu.

        Artvin Off-Road Kulübü Başkanı Zafer Sinir, yarışlarda tüm güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alındığını belirterek, "Kulüp olarak bu yıl 7'ncisini düzenlediğimiz yarışlara ilgi yoğun oldu. Çeşitli ülkelerden gelen yarışçılarımız etaplarda izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşattı." dedi.

        Sinir, yarışlardan elde edilen gelirin SMA hastası Deniz Günay için yürütülen kampanyaya bağışlanacağını kaydetti.

        Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu da parkurda gösteri sürüşü yaptı.

        Organizasyon, dereceye giren ekiplere kupa ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Kartal geri döndü!
        Kartal geri döndü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Annesine veda etti
        Annesine veda etti
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!

        Benzer Haberler

        Artvin´de doğal `resif alanları'nı balıkçı ağları kaplamış
        Artvin´de doğal `resif alanları'nı balıkçı ağları kaplamış
        Artvin'de atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçlar yarıştı
        Artvin'de atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçlar yarıştı
        Karadeniz'de sürdürülebilir kıyı ve olta balıkçılığı için keşif dalışı yapt...
        Karadeniz'de sürdürülebilir kıyı ve olta balıkçılığı için keşif dalışı yapt...
        Belediye başkanı Türkiye´nin en yüksek barajında zipline yaparken mahsur ka...
        Belediye başkanı Türkiye´nin en yüksek barajında zipline yaparken mahsur ka...
        Artvinspor Kadın Voleybol Takımı'ndan SMA'lı bebeğe destek
        Artvinspor Kadın Voleybol Takımı'ndan SMA'lı bebeğe destek
        Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, zipline yaparken mahsur kaldı
        Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, zipline yaparken mahsur kaldı