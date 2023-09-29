Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Demirciler köyünde çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda, 2 kilo 15 gram kubar esrar, 21 kök Hint keneviri, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 2 şarjör ve 41 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.G. ve T.G, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden H.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, T.G. ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.