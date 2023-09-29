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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:01
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Demirciler köyünde çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda, 2 kilo 15 gram kubar esrar, 21 kök Hint keneviri, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 2 şarjör ve 41 mermi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan H.G. ve T.G, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden H.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, T.G. ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

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