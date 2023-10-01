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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:21
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sakarya köyünde farklı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilo 400 gram kubar esrar ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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