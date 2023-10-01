Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Artvin'in Ardanuç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Giriş: 01.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:21
Artvin'in Ardanuç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sakarya köyünde farklı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilo 400 gram kubar esrar ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.