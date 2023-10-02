Taş, deniz kabuğu ve ağaç parçaları Artvinli kadınlara gelir kapısı oldu YUSUF OKUR - Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan 3 kadın, doğadan topladıkları malzemelerden ürettikleri aksesuar ve hediyelik eşyaları satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

YUSUF OKUR - Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan 3 kadın, doğadan topladıkları malzemelerden ürettikleri aksesuar ve hediyelik eşyaları satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Hopa Belediyesi bünyesindeki el sanatları atölyesinin kapanması üzerine, usta öğretici Serpil Karamahmutoğlu, atölyeden tanıdığı Yasemin Bekar ve Nimet Altunsoy ile el becerilerini ekonomik kazanca dönüştürecekleri iş yeri açmak üzere 2018'de harekete geçti.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir iş yerini kiralayarak "Kadın Emek Evi" adını verdikleri atölyeyi kuran kadınlar, yaklaşık 5 yıldır magnet, abajur, lambader (ayaklı lamba), sepet, özel tasarım aynalar, kolye, anahtarlık, nazarlık gibi aksesuar ve hediyelik eşya üretiyor.

Ürünlerinde doğadan topladıkları ağaç parçaları, kozalak, taş ve deniz kabuğu gibi malzemeleri kullanan Karamahmutoğlu, Bekar ve Altunsoy, satışı da atölyelerinde yapıyor.

Serpil Karamahmutoğlu, AA muhabirine, çocuk yaşlardan itibaren el sanatlarına ilgisinin olduğunu belirterek, 1986'da Halk Eğitim Merkezine başvurarak hayalinin peşinden gittiğini söyledi.

El sanatlarında kursiyerlikten usta öğreticiliğe kadar geldiğini ve binlerce kursiyere eğitim verdiğini anlatan Karamahmutoğlu, "İki arkadaşımla Kadın Emek Evi'ni açarak ürünlerimizi üretmeye ve satmaya başladık. Denizin ve doğanın atıklarını değerlendirip ileri dönüşüm olarak aksesuar ve hediyelik eşya üretiyoruz. İleride kadınları istihdam edecek daha güzel ve büyük bir atölye açmayı hedefliyorum." diye konuştu.

- "Kadın istediğinde her zorluğun üstesinden gelir"

Yasemin Bekar ise yaptıkları işin toplumda takdir gördüğünü vurgulayarak, insanların doğada buldukları taş, söğüt dalı, kozalak gibi malzemeleri işlerine yarayacağını düşünerek kendilerine getirdiğini ifade etti.

Yaptığı işle ekonomik özgürlüğüne kavuştuğunu kaydeden Bekar, "Kazandığımla bireysel emeklilik primlerimi yatırıyorum. Yurt dışına gezilere gidiyorum. Ne eşime ne de çocuklarıma muhtacım. Kadın istediğinde her zorluğun üstesinden gelir. Kadının olduğu her yer çok güzeldir." dedi.

Nimet Altunsoy da yaptıkları aksesuar ve hediyelik eşyaların, doğaya zarar vermeden topladıkları malzemelerden ibaret olduğunu aktardı.

Deniz kenarında atık dallar, taşlar, ormandan da kozalak topladıklarını anlatan Altunsoy, "Doğanın bize verdiği atık ne varsa onları topluyoruz ve Kadın Emek Evi'nde hayal gücümüzle işleyerek değişik ürünlere dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.

Altunsoy, ürünlerini genellikle ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere sattıklarını belirterek, farklı bölgelere de satabilmek için tanıtım noktasında yetkililerden destek istediklerini kaydetti.

Ev hanımı iken hobi olarak başladığı uğraş sayesinde bir iş ve meslek sahibi olduğunu vurgulayan Altunsoy, bir şeyler üretip ekonomik özgürlüğüne kavuştuğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.