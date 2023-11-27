Artvin'de yük gemisi karaya oturdu

Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.

Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki mürettebatın tahliyesi için AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.