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        Artvin'de yük gemisi karaya oturdu

        Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:30
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        Artvin'de yük gemisi karaya oturdu
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        Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.

        Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

        Karaya oturan gemideki mürettebatın tahliyesi için AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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