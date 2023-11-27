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        Artvin´de fırtına; kuru yük gemisi karaya oturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:20
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        Artvin´de fırtına; kuru yük gemisi karaya oturdu
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        MehmetCANPEÇE-Hayati AKBAŞ/HOPA,(ARTVİN)- ARTVİN´in Hopa ilçesinde, fırtınada kuru yük gemisi sürüklendiği kıyıda karaya oturdu. Gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Doğu Karadeniz´in sahil kentlerinde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Etkili fırtınada oluşan dev dalgalar nedeniyle Esenyalı Gemi İşletmeciliği´ne ait `FR Pearl´ adlı kuru yük gemisi, kıyıya sürüklendi. Bir süre sonra gemi, Karadeniz Sahil Yolu kenarında kayalıklara oturdu. 12 müretteabatın bulunduğu gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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