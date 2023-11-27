Artvin´de fırtına; kuru yük gemisi karaya oturdu

MehmetCANPEÇE-Hayati AKBAŞ/HOPA,(ARTVİN)- ARTVİN´in Hopa ilçesinde, fırtınada kuru yük gemisi sürüklendiği kıyıda karaya oturdu. Gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Doğu Karadeniz´in sahil kentlerinde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Etkili fırtınada oluşan dev dalgalar nedeniyle Esenyalı Gemi İşletmeciliği´ne ait `FR Pearl´ adlı kuru yük gemisi, kıyıya sürüklendi. Bir süre sonra gemi, Karadeniz Sahil Yolu kenarında kayalıklara oturdu. 12 müretteabatın bulunduğu gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.