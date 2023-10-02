Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvinli çift, 1783 tarihli kitabeyi Müze Müdürlüğüne verdi

        Artvin'de yaşayan Nilgün ve Nazım Özdemir çifti, uzun yıllar himaye ettikleri 1783 tarihli kitabeyi, Artvin Müze Müdürlüğüne teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvinli çift, 1783 tarihli kitabeyi Müze Müdürlüğüne verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de yaşayan Nilgün ve Nazım Özdemir çifti, uzun yıllar himaye ettikleri 1783 tarihli kitabeyi, Artvin Müze Müdürlüğüne teslim etti.

        Kentte 2021'de Müze Müdürlüğü kurulduğunu öğrenen Nazım Özdemir, babasından kalan, üzerinde eski Türkçe yazılar bulunan mermeri yetkililere verdi.

        Özdemir ve eşinin yıllarca evlerinde koruduğu mermerin, Osmanlı padişahlarından 3. Ahmed'in kızı Esma Sultan'ın kahyası Çelebi Efendi tarafından 1783'te Orta Mahalle Camisi yakınında yaptırılan çeşmeye ait kitabe olduğu belirlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, gazetecilere, Artvin için çok önemli bir tarihi eseri Müze Müdürlüğüne kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Bölgede yüzey araştırmaları yapan arkeolog ve tarihçilerin uzun süredir izini sürdüğü kitabenin, önceki günlerde bir aile tarafından kendilerine teslim edildiğini belirten Aytekin, şöyle devam etti:

        "Ailemiz, Müze Müdürlüğünün kurulduğunu duyunca yıllardır çok sağlam şekilde muhafaza ettikleri bu kitabeyi bize teslim ettiler. Uzmanlarımızın yaptıkları araştırma neticesinde de kitabenin gerçekten Çelebi Efendi çeşmesine ait olduğunu gördük. Bunlar bizim için önemli eserler, tarihimize ışık tutan eserler. Ailemize, kitabeyi bugüne kadar çok ciddi şekilde muhafaza ettikleri ve sonrasında da bize teslim ettikleri için teşekkür ediyorum."

        Aytekin, söz konusu kitabenin ait olduğu çeşmenin, bölgede geçmiş yıllarda gerçekleştirilen yol yapımı sırasında toprak altında kaldığını düşündüklerini, gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

        Nilgün Özdemir ise eşinin babasından kalma evlerinde eski bir kitabe olduğunu belirterek, "Üstünde eski yazılar olduğu için evimizin güzel bir köşesinde muhafaza ettik. Artvin'de Müze Müdürlüğü kurulduğunu duyunca da kitabeyi götürüp teslim ettik. Yetkilileri, bize Çelebi Efendi'nin 1783 yılında yaptırdığı çeşme kitabesi olduğunu, uzun süredir arandığını söylediler." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!

        Benzer Haberler

        Taş, deniz kabuğu ve ağaç parçaları Artvinli kadınlara gelir kapısı oldu
        Taş, deniz kabuğu ve ağaç parçaları Artvinli kadınlara gelir kapısı oldu
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        "Ardanuç Boğa Güreşleri ve Kültür Sanat Festivali" başladı
        "Ardanuç Boğa Güreşleri ve Kültür Sanat Festivali" başladı
        Artvin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
        Artvin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
        Artvin´de kuraklığa karşı modern sulama yapılacak
        Artvin´de kuraklığa karşı modern sulama yapılacak
        Artvin'de arızalanan kamyonetin sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu
        Artvin'de arızalanan kamyonetin sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu