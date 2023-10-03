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        Artvin'de şiddetli yağış etkili oluyor

        Artvin merkez ve 3 ilçede şiddetli yağış etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:53
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        Artvin'de şiddetli yağış etkili oluyor
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        Artvin merkez ve 3 ilçede şiddetli yağış etkili oluyor.

        Merkez, Arhavi, Hopa ve Borçka'da öğlenden sonra başlayan ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Borçka-Hopa karayolunda da trafikte aksamlar meydana geldi.

        Borçka-Hopa karayolunun farklı noktalarında dere taşması ve heyelanlar nedeniyle yol yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Arhavi ilçesinde tarihi Çifte köprüler yol güzergahındaki taşocağı mevkisinde heyelan meydan geldi. Yol, heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. İlçeye bağlı Gurgencik, Dülger, Soğuksu ve Uçurmak köylerinin yollarının heyelanlar dolayısıyla kapalı olduğu belirtildi.

        Arhavi Belediyesinden yapılan açıklamada, yağışların yol açtığı içme suyu havzasındaki kirlenme nedeniyle suların kesileceği duyuruldu.

        Borçka Muratlı bölgesinde meydana gelen su taşkınları da bazı seralarda zarara yol açtı.

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