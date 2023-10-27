Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 1923 fidan toprakla buluşturuldu

        Artvin'de, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:35 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 1923 fidan toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında fidan dikimi yapıldı.

        Artvin Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğünce, Artvin-Borçka kara yolunun 8. kilometresindeki 6 dönümlük arazi üzerinde gerçekleşen etkinlikte, sedir, mazı, lavanta, ceviz, elma ve zakkumdan oluşan 1923 fidan toprakla buluşturuldu.

        Etkinlikte konuşan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında valilik koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında il genelinde 100 etkinlik gerçekleştireceklerini vurgulayan Vali Ünsal, "Bugün burada öğrencilerimizle, gençlerimizle, vatandaşlarımızla ve kurum ve kuruluşlarının amirleriyle Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 1923 fidanı toprakla buluşturduk. Cumhuriyet değerlerinin insanımızın gönlünde yer ettiği gibi bu fidanlarda toprağa kök salacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşların, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinliklerine yoğun katılım sağladığının altını çizen Ünsal, "Bu durum, vatandaşlarımızın Cumhuriyet’imizin değerlerine olan sevgi ve bağlılığını gösteriyor. Cumhuriyet değerlerinin çocuklarımızın, gençlerimizin vatandaşlarımızın gönlünde yer ettiğini bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşadık. Bu etkinliklerimiz yıl sonuna kadar aralıksız devam edecektir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutluyorum." şeklinde konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama
        Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama
        Artvin'de "Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        Artvin'de "Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'de bir dizi incelemelerde bulundu
        AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'de bir dizi incelemelerde bulundu
        Artvin'de 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapı...
        Artvin'de 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapı...
        Artvin'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla foto cip safarisi düzenle...
        Artvin'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla foto cip safarisi düzenle...