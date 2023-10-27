Artvin'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 1923 fidan toprakla buluşturuldu

Artvin'de, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Artvin Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğünce, Artvin-Borçka kara yolunun 8. kilometresindeki 6 dönümlük arazi üzerinde gerçekleşen etkinlikte, sedir, mazı, lavanta, ceviz, elma ve zakkumdan oluşan 1923 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında valilik koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında il genelinde 100 etkinlik gerçekleştireceklerini vurgulayan Vali Ünsal, "Bugün burada öğrencilerimizle, gençlerimizle, vatandaşlarımızla ve kurum ve kuruluşlarının amirleriyle Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 1923 fidanı toprakla buluşturduk. Cumhuriyet değerlerinin insanımızın gönlünde yer ettiği gibi bu fidanlarda toprağa kök salacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinliklerine yoğun katılım sağladığının altını çizen Ünsal, "Bu durum, vatandaşlarımızın Cumhuriyet’imizin değerlerine olan sevgi ve bağlılığını gösteriyor. Cumhuriyet değerlerinin çocuklarımızın, gençlerimizin vatandaşlarımızın gönlünde yer ettiğini bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşadık. Bu etkinliklerimiz yıl sonuna kadar aralıksız devam edecektir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutluyorum." şeklinde konuştu.