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        Yusufeli Barajı nedeniyle yerleşim yerleri değişen köylüler yeni yuvalarına alıştı

        YUSUF OKUR - BAYRAM SARAYOĞLU - Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalan 7 köyün sakinleri, yaklaşık bir yıl önce taşındıkları yeni yerleşim yerlerindeki hayatlarına alıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:45
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        Yusufeli Barajı nedeniyle yerleşim yerleri değişen köylüler yeni yuvalarına alıştı
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        YUSUF OKUR - BAYRAM SARAYOĞLU - Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalan 7 köyün sakinleri, yaklaşık bir yıl önce taşındıkları yeni yerleşim yerlerindeki hayatlarına alıştı.

        Temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında dünyanın 5'inci, Türkiye'nin en yükseği Yusufeli Barajı ve HES'te, 22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutulmaya başlandı.

        Baraj suları altında kalan Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar, kasım başından itibaren yeni yerleşim yerlerine taşındı.

        Modern, villa tipi inşa edilen baraj gölü manzaralı yeni evler, eski yerleşim yerlerini geride bırakırken hüzünlenen köy sakinlerini mutlu etti.

        - "Köyler, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde yeniden kuruldu"

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AA muhabirine, Yusufeli Barajı suları altında kalan 7 köyün yeniden kurulduğu yeni yerleşim yerlerindeki yaşantının, her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

        Yeni yapılan 7 köyde toplamda 507 konutun yanı sıra bazı iş yerleri, oyun parkları ve sosyal yaşam alanları da inşa edildiğini belirten Ünsal, "Baraj suları altında kalan Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köyleri, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde yeniden kuruldu. İnsanlarımız anılarını geride bırakmanın hüznünü yaşasa da yeni köylerinde daha güzel bir yaşam sürüyor." dedi.

        Vali Ünsal, kurulan köylerin ilçeye yakınlığı, ulaşım kolaylığı, göl manzarası ve 2 katlı modern ev yapısıyla köylüleri memnun ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Vatandaşımızın memnuniyeti bizleri memnun ediyor. Yusufeli ilçesi zor ve engebeli bir coğrafyaya sahip. Dağlar delinerek yeni yerleşim alanları oluşturuldu. Bu durum devletimizin ne kadar güçlü olduğunu, aynı zamanda vatandaşımıza verdiği önem ve değeri gösteriyor."

        - "Şehir gibi köy oldu"

        Meşecik köyü sakinlerinden 38 yaşındaki Selahattin Yıldırım, 10 aydır yeni köy yerleşkesinde yaşadığını anlattı.

        Her geçen gün eksikliklerin giderildiğini aktaran Yıldırım, "Burada çok mutluyuz. Tabii hatıralarımız silindi, bunun burukluğu var ama burada yeni bir hayat kurduk. Devletimiz bize imkan tanıdı. Evlerimizi yaptı, mağdur olmadık. Memleketimizden göç etmek zorunda kalmadık." diye konuştu.

        84 yaşındaki Ömer Yıldırım da Meşecik'in eskisine kıyasla çok daha güzel olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

        "Şehir gibi köy oldu. Şehre 5 dakika uzaklıktayız. Eski köyümüz çamur ve hayvan gübresi nedeniyle biraz kötüydü. Şimdi yeni yerleşim yerine çıktık. Köy içi parke taşları ile döşenmiş. Çamur yok, yollar, evler çok güzel. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de evlerimizin çevre düzenlemesini yapıyoruz. Ağaçlar, fidanlar diktik. Mutluyuz."

        Tekkale köyü sakinlerinden 86 yaşındaki Ahmet Tüylü ise yeni köylerindeki evlerin adeta villa gibi olduğuna değinerek güzel ve modern bir evde yaşamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Ali Aktaş, sular altında kalan Tekkale'de amcasının evinde yaşadığını, yeni köyün kurulmasıyla ev sahibi olduğunu belirterek, "Evlerimiz 2 kat, içi geniş. Evin çevresinde küçük de olsa bahçemiz var. Memnunuz." şeklinde konuştu.

        Aynı köyde yaşayan Hüseyin Ergen de yeni bir hayata başladıklarını vurgulayarak, "10 aydır buradayım, her geçen gün daha çok alışıyorum. Evlerimiz villa tarzında, gayet güzel, kullanışlı. Devletimize teşekkür ediyoruz. Tüm imkanları bize sağladılar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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