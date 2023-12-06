Artvin'de çığ nedeniyle Borçka-Camili kara yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de, Borçka-Camili kara yolu çığ sebebiyle ulaşıma kapandı.

Borçka ilçesi ile Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerinin bulunduğu Camili Havzası arasında ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun 25. kilometresindeki 1900 rakımlı Camili Geçidi'ne sabah saatlerinde çığ düştü.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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