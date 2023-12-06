Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de çığ nedeniyle Borçka-Camili kara yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'de, Borçka-Camili kara yolu çığ sebebiyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de çığ nedeniyle Borçka-Camili kara yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de, Borçka-Camili kara yolu çığ sebebiyle ulaşıma kapandı.

        Borçka ilçesi ile Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerinin bulunduğu Camili Havzası arasında ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun 25. kilometresindeki 1900 rakımlı Camili Geçidi'ne sabah saatlerinde çığ düştü.

        Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri

        Benzer Haberler

        Artvin'de tedavisi tamamlanan doğan doğaya bırakıldı
        Artvin'de tedavisi tamamlanan doğan doğaya bırakıldı
        Artvin Valisi Ünsal esnafı ziyaret etti
        Artvin Valisi Ünsal esnafı ziyaret etti
        Artvin'de Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Artvin'de Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Sezon hazırlıkları tamamlanan Atabarı'nda kayak için yeterli kar bekleniyor...
        Sezon hazırlıkları tamamlanan Atabarı'nda kayak için yeterli kar bekleniyor...
        AK Parti'li başkanın hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3 oldu (2)
        AK Parti'li başkanın hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3 oldu (2)
        AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu son yolculuğuna uğurlandı
        AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu son yolculuğuna uğurlandı