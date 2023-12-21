Artvin'de İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Artvin'de İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcıları Abdullah Arslantürk, Resul Yıldırım ve Dilara Şenoğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Anlaş ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ünsal, gündem maddelerini katılımcılarla paylaşarak, hizmet kalitesinin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine işaret etti.

İdarede hiçbir şeyin çözümsüz bırakılamayacağını, vatandaş memnuniyetinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirten Ünsal, "Bir sorun vatandaşın sorunuysa bizim de sorunumuzdur." dedi.

Kurum amirlerinin görüş, öneri ve taleplerine yer verilen toplantıda istişarelerde bulunan Vali Ünsal, kurum ve kuruluşlara yapılan başvuruların ivedi olarak alınarak, gecikmelere mahal verilmeden etkin ve süratli şekilde sonuçlandırılması ile yapımına başlanan projelerin yerinde incelenmesi ve işlerin takibi konusunda yetkililere talimat verdi.