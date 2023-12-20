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        GÜNCELLEME - Heyelan meydana gelen Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda ulaşım normale döndü

        Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu, 25,4 kilometresinde meydana gelen heyelanın ardından yürütülen yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:45
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        GÜNCELLEME - Heyelan meydana gelen Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda ulaşım normale döndü
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        Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu, 25,4 kilometresinde meydana gelen heyelanın ardından yürütülen yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

        Hopa ilçesinin Kopmuş mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, ağaçlar ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun çift şeritli olan Sarp istikametinin 25,4 kilometresi ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, uzun araç kuyruğunun oluştuğu Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun açılması için çalışma başlattı.

        Çalışma süresince ulaşım, sahil şeridindeki diğer yoldan sağlandı.

        Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından temizlenen kara yolunda ulaşım normal seyrine döndü.

        Öte yandan, heyelan sırasında devriye halindeki trafik polislerinin yolu ulaşıma kapatarak önlem aldıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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