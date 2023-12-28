Yeni Yusufeli yerleşim yerinde yaptırılan Halk Kütüphanesi açıldı

Artvin'de, Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalan Yusufeli ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerinde yaptırılan Halk Kütüphanesi hizmete açıldı.

Açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yerine taşınma nedeniyle Yusufeli'nin tarihi bir süreçten geçtiğini söyledi.

Alpaslan, ilçe halkının zorlu bir süreç yaşadığını belirterek, "Evlerinizden, yurtlarınızdan, alışkanlıklarınızdan ayrılmak durumunda kaldınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti imkanlar çerçevesinde en iyisini yapmaya çalışarak burada yeni bir şehir oluşturdu. Bu yeni şehirde sizlerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yatırımlar yapıldı. Tabii burada bazı eksikler olmuş ama bu eksiklikler hızla giderilerek daha huzurlu, daha konforlu, daha mutlu günleri yaşarsınız diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak Yusufeli'nde gençlerin, öğrencilerin ihtiyacına yönelik kütüphane yaparak hizmete açtıklarını aktaran Alpaslan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yüzyılda 85 milyonun her bir ferdi bütün gücüyle çalışarak Türk Yüzyılı'nı oluşturup dünyada tekrar bilgi toplumunu kuracaktır. Okuyarak, çalışarak, bilgiye en doğru şekilde ulaşarak bunu başarabiliriz. Bunun da en önemlilerinden biri kütüphaneler. Türkiye'nin neresine gidersek özellikle öğrencilerimizden, özellikle gençlerimizden kütüphane talepleri, kütüphane ihtiyaçları sürekli gelmekte. Biz de bunlara cevap verebilmek adına çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Türkiye'nin her yerinde kütüphane yatırımlarına devam edeceğiz. Bunu yaparken de insanlarımızın, gençlerimizin bilgiye, kitaba ulaşmasındaki teknoloji imkanlarını da kullanarak çalışmalar yapacağız."

Alpaslan, kütüphanenin Türkiye Yüzyılı'nın oluşturulmasında, Yusufeli insanının bilgiye ulaşmasında önemli araçlardan biri olacağını vurgulayarak, kütüphanenin ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Alpaslan ile Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Kaymakam Hacı Kerim Meral, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ve diğer ilgililer, kurdele keserek kütüphanenin açılışını yaptı.

Alpaslan, açılış sonrası makamlarında ziyaret ettiği Kaymakam Meral ve Belediye Başkanı Aytekin ile bir süre görüştü.