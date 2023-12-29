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        Artvin'de hastanede yangın tatbikatı yapıldı

        Artvin Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:04 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:29
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        Artvin'de hastanede yangın tatbikatı yapıldı
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        Artvin Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Yaşanabilecek yangına hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen tatbikatta, kurgu gereği hastanenin 5. katındaki çocuk servisinde yangın olduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve Artvin Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını söndürdü, diğer ekipler ise dumandan etkilenen 3 hastanın tahliyesini gerçekleştirerek, çevre hastanelere sevk etti.

        Artvin Devlet Hastanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Seda Kuruoğlu, tatbikatı her yıl farklı senaryolarla yaptıklarını söyledi.

        Tatbikattaki amacın personeli ve vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu belirten Kuruoğlu, "Yangın şakaya gelmiyor. Afet durumunda bilinçli olalım istiyoruz." dedi.

        ÇAK Sorumlusu Tolga Şatır ise tatbikatların kendilerini olası afetler karşısında hazır tuttuğunu ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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