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        Şavşat'ta yaşlılar yaşam merkezi sakinleri için moral programı düzenlendi

        Artvin'in Şavşat ilçesindeki Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Merkezi sakinleri için moral programı organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:50
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        Şavşat'ta yaşlılar yaşam merkezi sakinleri için moral programı düzenlendi
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        Artvin'in Şavşat ilçesindeki Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Merkezi sakinleri için moral programı organize edildi.

        Şavşat Kaymakamlığınca Efkar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Kaymakam Kübra Sivaslıoğlu ve Şavşat Meslek Yüksekokulu kız öğrencileri, merkezde kalan kadınlarla bir araya geldi.

        Sivaslıoğlu, Türk toplumun yaşlılara her zaman değer vererek başının tacı yaptığını söyledi.

        Programda bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Sivaslıoğlu, "Yaşlılarımızın duaları hem bizim için hem de devletimiz için önemli. Allah sizlere uzun ömürler versin. Devletimiz ve bizler, sizlerin her durum ve her şartta yanınızdayız." dedi.

        Sivaslıoğlu, programın amacının gençlerin empati kurmasını sağlamak, ninelerin de bir nebzede olsa torun hasreti gidermek olduğunu ifade etti.

        Programa katılan 98 yaşındaki Müzeyyen Koşar ise hoş vakit geçirdiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

        Katılımcılar, müzik öğretmeni Adem Temiz'in akordeon eşliğinde söylediği türkülere eşlik ettiler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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