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        Gümrük Müdürlüğü personelinden Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Gümrük Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:50
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        Gümrük Müdürlüğü personelinden Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Gümrük Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

        Ünsal, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Esmeroğlu, Sarp Gümrük Müdürü Şenol Alkan, Hopa Gümrük Müdürü Mahmut Aras, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hakkı Köse ve Gümrük Muhafaza memuru Ayşegül Bağdu'yu makamında kabul etti.

        Vali Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya Gümrük Günü vesilesiyle tüm gümrük camiasını tebrik ediyorum. Ülkemizin gelişmesi adına gümrük işlemlerini gece gündüz demeden etkin bir şekilde gerçekleştiren, uluslararası ticarette payımızı artırmak için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

        En güvenli ve en hızlı hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Başaran ise Sarp Sınır Kapısı'nda 2023'ün yoğun geçtiğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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