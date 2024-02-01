Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü

Artvin'in Murgul ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Küre Mahallesi'nde, Aykan ve Haydar Yavuz'un yaşadığı iki katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Murgul, Borçka ve Artvin belediyelerine ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrasında söndürülen yangında binada hasar oluştu.