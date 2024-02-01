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        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü

        Artvin'in Murgul ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 22:50 Güncelleme: 01.02.2024 - 22:50
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        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü
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        Artvin'in Murgul ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Küre Mahallesi'nde, Aykan ve Haydar Yavuz'un yaşadığı iki katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Murgul, Borçka ve Artvin belediyelerine ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrasında söndürülen yangında binada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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