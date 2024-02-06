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        Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör yaralandı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:49 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:52
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        Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör yaralandı
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör yaralandı.

        İlçede dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla Karaköy'ün yolu ulaşıma kapandı.

        Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı.

        Bu sırada operatör Gökhan Yılmaz'ın (35) kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        Diğer personelin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi.

        Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

        Yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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