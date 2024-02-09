Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor

        YUSUF OKUR - Artvin'in köyündeki, okuma yazmayı öğrendiği okuluna eşiyle öğretmen olarak atanan Nurullah Demir, kendi oturduğu sıralardaki öğrencilere eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YUSUF OKUR - Artvin'in köyündeki, okuma yazmayı öğrendiği okuluna eşiyle öğretmen olarak atanan Nurullah Demir, kendi oturduğu sıralardaki öğrencilere eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyor.

        Meslek hayatına 2018'de Van'ın Edremit ilçesinde başlayan Demir, 2017'de öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılan Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyündeki ilkokulda 2023'te eğitim öğretime yeniden başlanacağını öğrenince eşiyle birlikte tayin istedi.

        Müdür yetkili öğretmen olarak 6 yıl aradan sonra yeniden açılan Güleş İlkokulu'nda eşi Büşra Yeter Demir ile göreve başlayan 30 yaşındaki Demir, köyündeki öğrencilerin aydınlık geleceği için eşiyle ders anlatıyor.

        Demir çiftinin görev yaptığı ilkokulda 15 öğrenci, birleştirilmiş iki sınıfta eğitim görüyor.

        - "Hayallerime kavuştum"

        Nurullah Demir, AA muhabirine, meslekteki beşinci yılından sonra köyünde öğretmenlik yapmaya başladığı söyledi.

        Mezun olduğu okulda görev yapmanın farklı bir duygu olduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti:

        "2001'de ilkokula başladığım, okuma yazmayı öğrendiğim okulumda şimdi öğretmen olarak görev yaptığım için çok mutluyum. Allah bana oturduğum sıraların karşısında öğretmenlik yapmayı nasip ettiği için çok mutluyum. Bu sıralarda, bu sınıfta okudum. Bina, sınıf, duvarlar, pencereler aynı. Bu sıralarda öğretmenlerimden aldığım eğitimi, sevgiyi şimdi öğrencilerime vermeye çalışıyorum." dedi.

        Demir, öğretmenliğe başladıktan sonra en büyük hayalinin eşiyle köyündeki okulda öğretmenlik yapmak olduğunu belirterek, "Van'da çalışırken köyümde 6 yıldır kapalı olan okulun açılacağını duydum. Eşimle birlikte tayin istedik, Allah nasip etti ve buraya geldik. Hayallerime kavuştum. Ailem burada, çocukluk arkadaşlarım burada. Okulda çalışmıyor adeta yaşıyorum gibi hissediyorum. Okul iş yerim değil, yaşam alanım." diye konuştu.

        Okulda iki birleştirilmiş sınıf olduğuna işaret eden Demir, "1 ve 2'ler bir sınıfta, 3 ve 4'er bir sınıfta okuyor. Yan sınıfın öğretmeni de eşim, birlikte çalışıyoruz." dedi.

        - "Beraber çalışmak güzel bir duygu"

        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 2018'de mezun olduğu yıl Van'ın Gevaş ilçesinde öğretmenliğe Büşra Yeter Demir de üniversite sıralarında tanıştığı eşiyle aynı okulda görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

        Daha önce iki köy okulunda görev yaptığı için köy okullarına alışkın olduğunu ve Ardanuç'taki Güleş İlkokulu'nda da çok mutlu olduğunu aktaran bir çocuk annesi 28 yaşındaki Demir, şunları söyledi:

        "Köy okulunda görev yapmanın zorlukları olduğu kadar avantajları da var. Öğrencilerle iç içe ve daha paylaşımlı oluyor. Okumuz birleştirilmiş sınıflardan oluşuyor. İki öğretmeniz, diğer öğretmen de hem müdürüm hem eşim oluyor. Beraber çalışmak güzel bir duygu. ​​​​​​​Öğrenci sayımızın az olması birleştirilmiş sınıf olmamız nedeniyle bizim için büyük avantaj. Benim 5, eşimin 10 öğrencisi var. Çocuklarla birebir özel ders gibi ders işliyoruz dersleri. Bu yüzden de birleştirilmiş sınıfın dezavantajını yaşamıyoruz. Okul açık kaldığı sürece bu köyde öğretmenlik yapmak istiyoruz, bir yere gitmeyi düşünmüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı

        Benzer Haberler

        Vali Ünsal: Borçka´daki sel ve heyelan sonrası 21 konut tedbir amaçlı boşal...
        Vali Ünsal: Borçka´daki sel ve heyelan sonrası 21 konut tedbir amaçlı boşal...
        Artvin'de sel ve heyelan riski nedeniyle 5 bina boşaltıldı
        Artvin'de sel ve heyelan riski nedeniyle 5 bina boşaltıldı
        Artvin'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
        Artvin'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
        Çığda ölen iş makinesi operatörü toprağa verildi
        Çığda ölen iş makinesi operatörü toprağa verildi
        Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörünün cenazesi defnedildi
        Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörünün cenazesi defnedildi
        Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu
        Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu