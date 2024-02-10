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        Hopa'da AK Parti ve CHP'nin belediye başkan adayları benzer isim ve soyadını taşıyor

        Artvin'in Hopa ilçesinde AK Parti ve CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki belediye başkan adaylarının isim ve soyadlarının benzer olması dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 19:24 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:38
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        Hopa'da AK Parti ve CHP'nin belediye başkan adayları benzer isim ve soyadını taşıyor
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        Artvin'in Hopa ilçesinde AK Parti ve CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki belediye başkan adaylarının isim ve soyadlarının benzer olması dikkati çekti.

        CHP'nin Hopa Belediye Başkan adaylığı için 11 Ocak'ta Utku Cihan'ı belirlemesinin ardından, AK Parti'de aynı ilçe için bugün resmi olarak isim benzerliği taşıyan Ati Utku Cihan'ı belediye başkanı adayı olarak açıkladı.

        Akrabalık bağı olmamasına rağmen ilçeye bağlı Çavuşlu köyünden olan belediye başkan adaylarının isim benzerliği duyanları şaşırtıyor.

        AK Parti Hopa Belediye Başkan adayı Ati Utku Cihan, AA muhabire, adaylık süreci sonrasında belediye başkan adayı gösterilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Cihan, asıl amacın ilçeyi hizmet noktasında daha ileriye taşımak olduğunu belirterek, "Çok heyecan verici, sürecin sonunda halkımıza hizmet etme noktasında heyecanımız var. Belediye başkanı seçildiğim zaman Hopa'da köklü değişiklikler olacak." dedi.

        CHP adayının kendisiyle benzer adı ve soyadı taşıdığına da değinen Cihan, "Tatlı bir tesadüf, hizmet yarışı için çıkılan bir yol. Farklı anlamlar yüklememek lazım. Hizmet yarışı için bu yola çıktık. Demokrasinin gereği olarak bu yarıştayız. Kimseyi kırmadan, dökmeden, metanetin hakim olduğu bir seçim süreci yaşamak istiyoruz. Kazananın Hopa olacağından şüphem yok. Utku bey ile biz yakinen tanışıyoruz, arkadaşız, aynı köylüyüz ama kan bağımız yok." diye konuştu.

        CHP Hopa Belediye Başkan adayı Utku Cihan da AK Parti'nin Hopa'daki adayının Ati Utku Cihan olmasının güzel bir tesadüf olduğunu ifade etti.

        İsim benzerliğinin seçimleri etkilemeyeceğini vurgulayan Cihan, güzel bir ortamda seçimlerin yapılmasını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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