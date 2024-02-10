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        Artvin-Hopa kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:33 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:33
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        Artvin-Hopa kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Artvin’de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

        Kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.

        Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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