Artvin-Hopa kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.
Artvin’de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.
Kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.
Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.
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