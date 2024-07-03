Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Arhavi "Çifte Köprü" ve "Mençuna" ile turizmden daha fazla pay almak istiyor

        YUSUF OKUR - Artvin'in Arhavi ilçesi, tarihi Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi ile turizmden daha fazla pay almak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arhavi "Çifte Köprü" ve "Mençuna" ile turizmden daha fazla pay almak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YUSUF OKUR - Artvin'in Arhavi ilçesi, tarihi Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi ile turizmden daha fazla pay almak istiyor.

        Arhavi ilçesinde bulunan Kamilet Vadisi'nde yer alan Çifte Köprüler ile 92 metre yüksekten vadi tabanına dökülen Mençuna Şelalesi, doğa ve tarihin bütünleştiği dokusuyla kentin en çok turist çeken noktaları arasında yer alıyor.

        Zengin bitki örtüsü, dereleri, doğa harikası şelalesiyle dikkat çeken merkezler arasında yer alan vadide turistleri, ilk olarak 18. yüzyılda Osmanlı döneminde moloz ve kesme taşlardan yapılmış tarihi Çifte Köprüler karşılıyor.

        Osmanlı mimarisiyle inşa edilen ve Karayolları Genel Müdürlüğünce 2003'te restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırılan Çifte Köprü, şehrin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

        Çifte Köprü'den geçilerek gidilen Mençuna Şelalesi ise Artvin'de en çok gezilen şelalelerin başında geliyor.

        Araçlarla şelalenin alt kısmındaki restoranın bulunduğu alana gelen turistler, ağaçlarla çevrili 500 metrelik rampa yolu yürüyerek 92 metre yükseklikten dökülen noktaya ulaşıyor.

        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, AA muhabirine, ilçenin geleceği için en önemli sektörün turizm olduğunu söyledi.

        Doğu Karadeniz'in en güzel ilçeleri arasında yer aldıklarını belirten Ataselim, "İlçemize gelecek turistlerin doya doya doğa turizmini yaşayabilecekleri bir ortam var. Çok güzel bir sahilimiz var. Yaylalarımız var. Mençuna Şelalemiz artık bir marka haline gelmiş durumda. Mençuna ve Çifte Köprü geçen yıl 65 bin kişiyi ağırladı. İlçenin diğer turizmini değerlerini de harekete geçirdiğimizde Arhavi'de turizm patlaması olacağına ve bu sayının daha da artacağına inanıyorum." dedi.

        İlçenin bir diğer önemli turizm değerinin tarihi Çifte Köprü olduğunu ifade eden Ataselim, "Çifte Köprü tarihi dokusuyla bölgenin geçmişteki yaşan şeklini yansıtıyor. Doğa turizmine bir talep var. Bunu Arhavi için en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

        Çifte Köprüleri gezerek fotoğraf çeken turistlerden Fuat Kayan, doğayla iç içe bir tatil için İstanbul'dan bölgeye geldiğini söyledi.

        Daha önce internetten görerek çok beğendikleri köprüleri bizzat görmekten çok memnun kaldıklarını kaydeden Kayan, "Muhteşem, yer gök yemyeşil. Etkileyici. Burada tarihten kalan izleri görmek etkileyici. Artık son fotoğrafım dedikten sonra bile yüzlerce fotoğraf çektim. Fotoğraf ve doğaseverler için burası tam bir cennet." dedi.

        İngiltere'den gelen Carleen Biçer, buranın dünyanın en harika yerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Daha önce de bölgeyi gezdiğini kaydeden Biçer, "Muhteşem, olağanüstü bir yer, turizm olarak olağanüstü yerlerden bir tanesi. Ben buraya aşığım." dedi.

        Şelaleyi gezen Melih Gümüşbıçak, Arhavi'de mükemmel bir ortam bulduklarını dile getirdi.

        Yeşilin binbir tonunu görünce insanın şaşırıp kaldığını kaydeden Gümüşbıçak, "Şelaleye çıkarken biraz zorlandık ama harika bir doğa. Bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Güzel bir patika yoluyla Mençuna Şelalesi'ne çıktık. Burada doğal yaşamın izlerini gördük. Buraları mutlaka görelim ama çöplerimizi sağa sola bırakmayalım." diye konuştu.

        Gümüşbıçak, Çifte Köprü'nün de doğaya ayrı bir zenginlik kattığını vurguladı.

        Çorum'dan gelerek eşi Semra ve oğlu Ünal Çakallı ile şelaleyi gezen Mehmet Çakallı ise şelale ve çevresinin umduklarından da güzel olduğunu söyledi.

        Semra Çakallı, şelaleyi çok merak ettikleri için buraya geldiklerini ve geldiklerine fazlasıyla değdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Emekli polisten çifte cinayet! Baba ve oğlunu öldürdü
        Emekli polisten çifte cinayet! Baba ve oğlunu öldürdü
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyordum
        Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyordum

        Benzer Haberler

        Arhavi'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Arhavi'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Artvin Yusufeli'de tünelde çökme
        Artvin Yusufeli'de tünelde çökme
        Artvin Valisi Ünsal vatandaşların sorunlarını dinledi
        Artvin Valisi Ünsal vatandaşların sorunlarını dinledi
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, trafiğe kapatılan tünelde inceleme yaptı
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, trafiğe kapatılan tünelde inceleme yaptı
        Artvin-Yusufeli yolundaki tünel, üst beton korunağındaki çökme sonucu ulaşı...
        Artvin-Yusufeli yolundaki tünel, üst beton korunağındaki çökme sonucu ulaşı...
        Karagöl-Sahara Milli Parkı ormanlarında sekiz dişli kabuk böceği ile mücade...
        Karagöl-Sahara Milli Parkı ormanlarında sekiz dişli kabuk böceği ile mücade...