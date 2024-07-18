Artvin'de tünel içindeki iki kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erdem, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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