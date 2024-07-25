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        50. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali başladı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 50'ncisi organize edilen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:03
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        50. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali başladı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 50'ncisi organize edilen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali başladı.

        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından yaptığı konuşmada, "Festivalimiz, ulusal ve uluslararası boyutta 50 yıldır kültür birikimi olan, spor ve sanatı yaşatan bir marka haline gelmiştir. 50 yıldır aralıksız festivalimizi sürdüren komitemize ve tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Festival ateşinin yakılmasının ardından konuk ülkelerin halk dansları topluluklarının da katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğindeki kortejde, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Ataselim, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

        Festival, çeşitli etkinliklerle 28 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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