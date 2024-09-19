Arhavi'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Artvin'in Arhavi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Programa, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Ekşioğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende öğrenciler şiirler okudu.
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