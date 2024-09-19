Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Arhavi'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arhavi'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Arhavi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Programa, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Ekşioğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende öğrenciler şiirler okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Taşkın ve heyelanların meydana geldiği Arhavi'de temizlik ile yol yapım çal...
        Taşkın ve heyelanların meydana geldiği Arhavi'de temizlik ile yol yapım çal...
        Artvin'de şiddetli yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri'nin birleşmesi...
        Artvin'de şiddetli yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri'nin birleşmesi...
        Artvin'de sel ve heyelanlarda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        Artvin'de sel ve heyelanlarda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        Artvin'de heyelan ve taşkınlar nedeniyle kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı
        Artvin'de heyelan ve taşkınlar nedeniyle kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı
        Artvin'de taşkın ve heyelanlara neden olan yağışta yol çöktü (3)
        Artvin'de taşkın ve heyelanlara neden olan yağışta yol çöktü (3)
        Artvin'de taşkın ve heyelanlara neden olan yağışta yol çöktü (2)
        Artvin'de taşkın ve heyelanlara neden olan yağışta yol çöktü (2)