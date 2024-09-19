Arhavi'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Programa, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Ekşioğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

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