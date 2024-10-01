Artvin'de 2. Kitap Günleri düzenlendi

Artvin Belediyesince bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Artvin Kitapları Günleri" başladı.

Atapark Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, farklı türlerdeki eserlerin yanı sıra yazarlar da kitapseverlerle buluştu.

Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, kitap sevgisinin çocuklara aşılanması gereken önemli bir değer olduğunu söyledi.

Kitabın tıpkı bir fidan gibi zamanla meyvesini verdiğini ve insanlığa fayda sağladığını belirten Erdem, "Kitaptan uzaklaştıkça hayatta kendimizi ifade etmekte zorlanırız. Bu yüzden sevdiklerimize pahalı hediyeler yerine, onların sevecekleri kitaplar hediye edelim." dedi.