Artvin Gazeteciler Cemiyetinden Vali Ergün'e "hayırlı olsun" ziyareti

Ergün, bir süre sohbet ettiği gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ergün ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basının bir kentin gelişmesi ve tanıtımı noktasında önemli bir kamu görevi ifa ettiğini söyledi.

Artvin Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Alkan ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Turan Ergün'ü ziyaret etti.

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