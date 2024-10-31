Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Turan Ergün'den şehit ailelerine ziyaret

        Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ilçesinde şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Valisi Turan Ergün'den şehit ailelerine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ilçesinde şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Şehit Jandarma Er Dursun Çepni, Ramazan Köse, Muhammet Aydemir ve Servet Peker'in ailelerini evlerinde ziyaret eden Ergün, yeniden taziyelerini iletti.

        Devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten Ergün, "Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak en önemli görevlerimizdendir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

        Şehitler için dua edilen ziyaretlere, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Artvin Valisi Ergün Borçka'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
        Artvin Valisi Ergün Borçka'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
        Artvin'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Artvin'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Artvin'de "arıcılık ve arı hastalıkları" konferansı düzenlendi
        Artvin'de "arıcılık ve arı hastalıkları" konferansı düzenlendi
        Artvin'de farklı suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı
        Artvin'de farklı suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı
        Artvin Valisi Ergün'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Artvin Valisi Ergün'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Artvin'de 74. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri yapıldı
        Artvin'de 74. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri yapıldı