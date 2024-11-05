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        Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

        Artvin'de "İl Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:32
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        Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
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        Artvin'de "İl Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Vali Turan Ergün başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Selçuk Tipi hazır bulundu.

        Vali Ergün, terör, kaçakçılık, organize ve mali suçlar, göçmen kaçakçılığı, narkotik, siber suçlar ve asayiş noktasında 407 olay meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 91'inin aydınlatıldığını söyledi.

        Aranan şahısların yakalanmasında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 artış olduğunu ifade eden Ergün, "Geçtiğimiz ay ilimiz genelinde yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar neticesinde 0-5 yıl hapis cezası alan 86, 5-10 yıl hapis cezası alan 9,10 yıl ve üstü hapis cezası alan 13, ifade almaya yönelik 208 olmak üzere toplam 316 aranan şahıs yakalanmıştır." dedi.

        Ergün, terörle mücadelede 2 olayda 2, siber suçlarda da 8 olayda yine 2 kişinin yakalanarak haklarında işlem yapıldığını kaydederek, "Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında da ilimizde 21 operasyon yapılmış, 28 şüpheli yakalanmıştır. Ülkemize yasa dışı yollarla sokulmak isterken ele geçirilen ürünler arasında kaçak sigara ve içki, elektronik sigara, kaçak cep telefonu, altın, fişek, şarjör ve bal gibi ürünler var. Bu ürünlerin ele geçirilmesi ile 1 milyon 341 bin 289 lira vergi kaybının önüne geçilmiştir" diye konuştu.

        Ergün, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da 14 operasyon gerçekleştirilerek 19 organizatör ve 52 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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