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        Artvin'de kar nedeniyle 38 köye ulaşım sağlanamıyor

        Artvin'de kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:03
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        Artvin'de kar nedeniyle 38 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Artvin'de kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde dünden itibaren aralıklı süren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kar nedeniyle merkezde 1, Borçka'da 6, Şavşat'ta 31 olmak üzere 38 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara geçidinde kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Kentte yağış etkisini yitirirken kar kalınlığı önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda 10, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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