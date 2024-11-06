Artvin'de kar nedeniyle 38 köye ulaşım sağlanamıyor

Öte yandan Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara geçidinde kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle merkezde 1, Borçka'da 6, Şavşat'ta 31 olmak üzere 38 köyle ulaşım sağlanamıyor.

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